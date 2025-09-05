На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву

Арестович: Зеленский получит уникальный шанс, если приедет в Москву
true
true
true
close
Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Украинский лидер Владимир Зеленский получит «уникальный шанс» для решения конфликта, если поедет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Приглашение Путиным Зеленского в Москву под «…100 % гарантии безопасности» это вызов. Не приехать — поколебать имидж «не сбежавшего», стать «не поехавшим». Поехать — получить уникальный шанс», — подчеркнул он.

По словам Арестовича, Россия и Украина «наделали за 34 года такое количество взаимных глупостей, так далеко зашли по пути оскорблений и взаимного вреда, что давно пора было бы сесть за стол и начать решать этот застарелый конфликт от самых его причин».

До этого Арестович говорил, что на в настоящее время для Украины осталось три варианта существования, один из которых – превращение страны в условный «юго-западный федеральный округ России».

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами