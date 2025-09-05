В Раде осудили решение Зеленского не ехать на переговоры в Москву

Депутат Дмитрук не увидел ни одной причины для Зеленского не ехать в Москву

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от посещения Москвы для переговоров говорит о желании затянуть конфликт. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Я не вижу ни одной причины не ехать в Москву ради мира. Кто против этого, тот за продолжение войны», — написал он.

По его словам, в поиске отговорок и условий происходит торг жизнями, поэтому у Киева есть только два пути — либо начать «прямой диалог ради спасения страны», либо продолжать «играть в чужую игру и терять людей каждый день».

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

До этого Зеленский говорил, что предложение российской стороны провести его встречу с Путиным в Москве говорит о нежелании РФ проводить такую встречу. Таким образом он дал понять, что не планирует приезжать в Россию.

Ранее Арестович заявил об «уникальном шансе» для Зеленского, если тот поедет в Москву.