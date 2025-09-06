Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины

США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Мы разберемся с этим. Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».

Накануне Трамп заявил, что в настоящее время президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов. Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.