На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пообещал разобраться с гарантиями безопасности для Украины

Трамп: США совместно разберутся с выработкой гарантий безопасности для Украины
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете, передает РИА Новости.

«Мы разберемся с этим. Мы хотим спасти множество жизней, поэтому будем действовать. Я думаю, люди ожидают, что мы поможем им всем», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе. По его словам, это связано с тем, что европейцы «хотят быть первыми».

Накануне Трамп заявил, что в настоящее время президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский не готовы к миру. Однако он намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов. Президент США раскрыл свой замысел: он намерен «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами