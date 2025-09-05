СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине

NBC: Трамп становится более пессимистичным по вопросу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп становится «все более пессимистичным» по вопросу решения конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«Трамп становится все более пессимистичным в отношении перспективы прекращения российско-украинской войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп при этом не оставляет надежд на урегулирование конфликта: в четверг, 4 сентября, он присоединился к телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Трамп также подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай за поддержку военных усилий России, сообщает телеканал.

Как сообщал до этого телеканал CNN, Трамп опасается, что принятие мер против России может сорвать переговоры по Украине.

4 сентября в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего во встрече приняли участие лично или в режиме видеоконференцсвязи представители 39 государств.

После завершения мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом же рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Зеленский назвал слабым производство оружия в Европе.