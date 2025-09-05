На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине

NBC: Трамп становится более пессимистичным по вопросу конфликта на Украине
true
true
true
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп становится «все более пессимистичным» по вопросу решения конфликта на Украине. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

«Трамп становится все более пессимистичным в отношении перспективы прекращения российско-украинской войны», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Трамп при этом не оставляет надежд на урегулирование конфликта: в четверг, 4 сентября, он присоединился к телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Трамп также подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай за поддержку военных усилий России, сообщает телеканал.

Как сообщал до этого телеканал CNN, Трамп опасается, что принятие мер против России может сорвать переговоры по Украине.

4 сентября в Париже состоялось заседание так называемой «коалиции желающих». Всего во встрече приняли участие лично или в режиме видеоконференцсвязи представители 39 государств.

После завершения мероприятия глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 26 стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, морские или воздушные силы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Об этом же рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Зеленский назвал слабым производство оружия в Европе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами