В Германии назвали ошибкой санкции ЕС против нефти и газа РФ

Премьер-министр Саксонии Кречмер назвал ошибкой санкции ЕС против нефти из РФ
РИА Новости

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер назвал ошибкой санкции Евросоюза против российских нефти и газа. Об этом заявил журналу Der Spiegel.

«Но я с самого начала предостерегал от санкций, которые могут нам самим нанести вред. Цены на энергоносители очень обременительны для немецкой промышленности», — сказал он.

Кречмер отметил, что правительство ФРГ может инвестировать средства в обороноспособность страны только в условиях стабильности немецкой экономики.

Недавно представитель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил, что действия федерального правительства нарушают демократические нормы. Он подчеркнул, что санкции против России наносят ущерб не только Германии, но и всей Европе, и не достигают своих целей.

В свою очередь немецкий депутат Тобиас Рауш отмечал, что таможенная политика США, а также антироссийские санкции наносят ущерб немецкой экономике и подрывают конкурентные преимущества Германии.

Ранее в Германии назвали безумием введение новых санкций ЕС против России.

