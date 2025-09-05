В ЕС захотели навсегда отказаться от импорта российского газа

Страны — члены Европейского союза (ЕС), а также депутаты Европейского парламента обсуждают предложение запретить закупку российского газа. Об этом на пресс-подходе сообщил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, передает РИА Новости.

Он отметил, что региональному содружеству срочно надо найти решение, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ.

«Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами — членами», — подчеркнул Йоргенсен.

Он добавил, что странам — членам ЕС необходимо навсегда отказаться от закупок газа из РФ. По мнению комиссара, санкции должны продолжить действовать даже после заключения мирного соглашения по Украине.

2 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его страна намерена голосовать против принятия плана Европейской комиссии, предусматривающего полный отказ от импорта российского ископаемого топлива с 2027 года.

Ранее в Германии назвали ошибкой санкции ЕС против нефти и газа из РФ.