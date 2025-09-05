Медведев назвал инициативы коалиции по Украине «чушью собачьей»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал инициативы «коалиции желающих» по Украине «чушью собачей». Его слова приводит ТАСС.

«Это чушь собачья, ересь. То, чем они занимаются — выражаясь на английском языке — bullshit или просто shit», — сказал Медведев.

4 сентября в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих». Ее главной темой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии созвонились с президентом США Дональдом Трампом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Австрийская газета Kurier писала о том, что встреча представителей «коалиции желающих» в Париже показала наличие разногласий среди стран Евросоюза (ЕС) по поводу отправки войск на Украину.

