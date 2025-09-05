На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве

Путин пообещал обеспечить условия безопасности Зеленскому для встречи в Москве
РИА Новости/Reuters

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) пообещал обеспечить условия для работы и безопасность украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для переговоров в Москве. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что Москва является лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне.

3 сентября Путин заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским. При этом глава российского государства заявил, что если украинский президент готов к встрече, то ему необходимо приехать в Москву. Он также задался вопросом: «есть ли какой-то смысл в этих встречах».

Ранее на Украине назвали главный мотив Зеленского продолжить конфликт.

