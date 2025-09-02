Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает конфликт на Украине ради личного обогащения. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах этой войны и ее продолжения - личное обогащение», — подчеркнул он.

По словам украинского парламентария, Зеленский «непосредственно» зашел в оружейный бизнес через своих соратников.

До этого Дубинский говорил, что с момента последней встречи делегаций РФ и Украины никаких продвижений не случилось, несмотря на согласованные планы по совместной работе трех подгрупп по урегулированию конфликта.

Зеленский, по его словам, «водит за нос» американского коллегу Дональда Трампа, затягивая российско-украинский конфликт в целях кражи денег из оборонного бюджета.

Дубинский состоял во фракции партии «Слуга народа», однако в марте 2021 года был оттуда исключен. Позднее, в ноябре 2023 года, депутата отправили в СИЗО по подозрению в якобы работе на ГРУ.

Ранее на Украине заявили об отсутствии у Евросоюза рычагов давления на Путина.