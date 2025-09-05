Россия призвала Японию признать итоги Второй мировой войны

Россия призывает Японию в полном объеме признать итоги Второй мировой войны и свою ответственность за развязывание конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии организаторам торжественного заседания по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией, передает РИА Новости.

«Итоги Второй мировой войны на Тихом океане стали неотъемлемой частью Ялтинско-Потсдамского миропорядка. Мы настойчиво призываем японские власти признать международно-правовые последствия Победы союзных государств», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ также отметил, что Россия продолжит работу по выявлению новых свидетельств преступлений Японии в 1930—1940-е годы. Он напомнил о недавнем параде Победы в Пекине с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как о символе укрепления отношений между странами, совместно боровшимися с японским милитаризмом.

3 сентября в Пекине состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Перед этим японское правительство по дипломатическим каналам призвало страны Азии и Европы не участвовать в памятных мероприятиях и военном параде в Китае. Согласно материалу, Токио стремится помешать «распространению китайской интерпретации истории».

Ранее в МИД предупредили Японию об ответе на учения вблизи границ России.