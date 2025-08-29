На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД предупредили Японию об ответе на учения вблизи границ России

Захарова: Россия даст ответ на учения США и Японии Resolute Dragon 25
US Army (Public Domain)

Проведение Японией совместных с США военных учений Resolute Dragon 25 неподалеку от границ России не останется без ответа Москвы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовал сайт министерства.

«Неоднократно предупреждали японскую сторону о неприемлемости провокационной военной активности вблизи российских границ <...>. Будем вынуждены предпринимать необходимые компенсирующие военно-технические меры», — сказала дипломат.

Учения по развертыванию ракетного комплекса средней дальности Typhon на военной базе США «Ивакуни» в Японии, получившие название Resolute Dragon 25, пройдут с 11 по 25 сентября.

До этого сообщалось, что Япония в июле 2025 года нарастила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 372% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экспорт угля из России в Японию в июле также вырос на 286%. При этом Япония не закупала российскую нефть, за исключением объемов проекта «Сахалин-2».

Ранее в Японии призвали возобновить контакты с Россией.

