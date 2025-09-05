На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В CNN узнали об опасениях Трампа касательно срыва переговоров по Украине

CNN: Трамп опасается срыва переговоров из-за принятия мер против РФ
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие мер против России может сорвать переговоры по Украине. Об этом сообщает CNN.

«В частном порядке президент США опасается, что это может сорвать переговоры, как сообщают представители администрации Трампа», — говорится в материале.

Отмечается, что его опасения проявляются на фоне растущего давления с требованием ужесточить политику в отношении России.

В CNN напомнили, что прошло уже почти три недели после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске, но американский лидер не видит прогресса в этом вопросе и из-за этого расстраивается. На данном этапе Трамп задумался о том, насколько лично он должен участвовать в организации встречи между Путиным и Владимиром Зеленским, отмечает телеканал.

Также подчеркивается, что Трамп не раз угрожал Путину серьезными последствиями, если тот не завершит конфликт с Украиной. Но в частном порядке он опасается, что это может привести к срыву переговоров.

На сегодняшний день США дали понять, что не намерены брать на себя обязательства по дополнительным санкциям против России.

При этом на заседании «коалиции желающих» в Париже Трамп потребовал от Европы перестать закупать российскую нефть.

Ранее Путин высказался о гарантиях безопасности России и Украины.

Переговоры о мире на Украине
