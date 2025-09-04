Зеленский назвал «слабым» производство оружия в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» в Париже на пресс-конференции пожаловался на слабое производство оружия в Европе. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Мы констатируем, что европейские производственные линии работают пока что недостаточно. Объемы должны быть больше, скорость должна быть больше», — заявил он.

По словам Зеленского, европейское производство нужно расширять. При этом украинский лидер отметил, что производственные мощности «не используются из-за дефицита и нехватки денег».

Во время выступления он призвал Европу юридически закрепить гарантии безопасности Украины.

Заседание «коалиции желающих» прошло в Елисейском дворце в Париже. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствовали Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Ранее Зеленский ответил на приглашение Путина провести встречу в Москве.