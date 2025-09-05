Политолог: военный парад в Пекине заставил США задуматься

Эффект от прошедшего в Пекине военного парада оказался особенно значимым для США. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

«Если рассуждать о возможной глобальной войне с американцами, которая может потенциально превратиться в ядерную войну, то мы стали от этого дальше. Потому что военный парад в Китае заставил американцев задуматься о том, что их вооруженные силы слабы», — отметил эксперт.

В Вашингтоне также понимают, что в случае серьезной внешней угрозы, Китай, Россия и Северная Корея могут сплотиться в один оборонно-промышленный союз. Причем между Москвой и Пхеньяном он уже создан, добавил он.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. В какой-то степени он поломал устоявшиеся стереотипы, заставив всех взглянуть по-новому на расклад сил в международных отношениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России указали на ошибку Трампа, которая пошла на пользу Москве.