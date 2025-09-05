Путин допустил объединение платежных инструментов России и Китая

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) допустил объединение платежных инструментов Российской Федерации и Китая для упрощения поездок туристов. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Мы понимаем, что нужно добиваться того, чтобы для граждан, совершающих туристические поездки, было меньше сложностей. Есть возможности использования карты «МИР», китайских инструментов подобного рода. Можно объединять эти инструменты, можно пользоваться картами третьих стран», — сказал он.

4 сентября глава российского государства отметил важность отмены виз между Россией и Китаем. Он заявил, что это решение станет стимулом для роста туристического потока.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил о введении властями Китая с 15 сентября безвизового режима для россиян. Согласно его заявлению, пилотный проект, разрешающий въезд в страну без виз обладателям обычных загранпаспортов, будет действовать до 14 сентября следующего года.

В министерстве экономического развития РФ назвали решение Китая о введении безвизового режима неожиданным шагом. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Никиты Кондратьева, в настоящее время Россия не планирует вводить аналогичные меры и отменять визы для граждан Китая.

Ранее в Минтрансе рассказали, как изменится авиасообщение России с Китаем после отмены виз.