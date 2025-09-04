В Минэкономразвития назвали неожиданным шагом введение безвизового режима Китаем

В Минэкономразвития заявили, что РФ не рассматривает ответный безвиз для Китая

Россия не рассматривает введения ответного безвизового режима для Китая. Об этом заявил РИА Новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он рассказал, что этот шаг со стороны КНР был неожиданным для России и не прорабатывался по линии ведомства.

«Зеркально Россия по введению безвизового режима с Китаем не ответила», — сказал Кондратьев, добавив, что эта тема требует дополнительной серьезной проработки и в данный момент не рассматривается.

2 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Го Цзякунь сообщил, что власти страны с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении российских граждан с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. По его словам, решение было принято в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам жителей Китая и других стран.

Ранее спрос на авиабилеты в Китай вырос на 50%.