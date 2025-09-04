Путин обозначил приоритет России на Дальнем Востоке

Развитие дальневосточного региона является одним из национальных приоритетов РФ, заявил на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Дальневосточного федерального округа (ДФО) президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Подчеркну, опережающее развитие Дальнего Востока — это, безусловно, наш национальный приоритет», — сказал российский лидер.

По его словам, конкурентные преимущества и потенциал округа необходимо развивать максимально, не забывая наращивать темпы экономического роста.

4 и 5 сентября Путин будет находиться с визитом в ДФО. С его участием состоялось совещание, посвященное развитию ТЭК. Также российский лидер проведет отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Кроме того, Путин поучаствует в десятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходящем под девизом «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее на ВЭФ текущую ситуацию в России и мире назвали идеальным штормом.