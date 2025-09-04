На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Владивосток газифицируют «при первой возможности»

Депутат Ананских: Южно-Киринское месторождение позволит газифицировать все Приморье
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Южно-Киринское месторождение станет основным источником газификации Дальнего Востока, заявил Владимир Путин на полях ВЭФ. Разработка месторождения — долгосрочный проект, реализация позволит также построить трубопровод, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Сжиженный газ с Ямала доставляется потом в Азию. Представляете, какое плечо длинное? [С этим проектом] будет гораздо короче. Более того, с этого месторождения можно делать трубопровод, что удешевляет для конечного потребителя стоимость продукции, это выгодно в разы и удобнее. Любой газ [предназначен] для внешнего и внутреннего [рынков], это зависит от ситуации. В первую очередь, для внутреннего — когда появляются излишки, мы его продаем. Например, как сейчас с бензином. Мы продавали нефтепродукты, у нас [появились] сложности на внутреннем рынке — мы запретили продавать нефтепродукты за границу. Поэтому сейчас ситуация стабилизируется, и мы опять разрешим продавать необходимые продукты. Энергетика — живой механизм», — сказал он.

Депутат считает, что разработка Южно-Киринского месторождения может быть осуществлена с другими странами. В том числе — с Японией.

«Мы открыты [к международному сотрудничеству], ведь рядом Сахалин, где есть [нефтегазовые проекты] Сахалин-1, Сахалин-2. Мы развивали [их] с американцами и японцами. Например, американцы вышли из этих проектов, а японцы не вышли — для них это крайне важная история. При всех криках и шумах в адрес Российской Федерации они с проектов по энергетике не вышли. Понимаете, насколько важны для них эти проекты стратегически? Мы открыты и готовы обсуждать совместную разработку с другими [странами]», — сказал он.

Ананских напомнил, что среди российских городов не газифицирован не только Владивосток.

«Более крупные города, чем Владивосток, тоже не газифицированы — тот же Красноярск, к примеру. Но вопрос газификации стоит остро и принято решение все равно газифицировать, поэтому Владивосток будет газифицирован по мере первой возможности. В том числе и разработка этого месторождения будет способствовать скорейшей газификации Приморья», — сказал он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Президент России Владимир Путин на полях форума провел совещание по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО. Путин заявил, что надо и дальше наращивать темпы роста, стремиться максимально развивать конкурентные преимущества и потенциал региона. Среди мер — развитие атомной отрасли, разработка угольных бассейнов и нефтегазовых месторождений.

Ранее на ВЭФ рассказали об увеличении мощности газопровода «Сила Сибири — 2».

