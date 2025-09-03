В России выросло число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Росстат: число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей выросло с 11 до 19

В России число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В число таких регионов вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми. Рост заработных плат там объясняется как повышением минимального размера оплаты труда, так и дефицитом кадров, усилившим конкуренцию за работников и вынудившим работодателей предлагать более высокие оклады. Дополнительным фактором стало денежное довольствие контрактников, участвующих в специальной военной операции на Украине, которое составляет не менее 200 тысяч рублей.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе (220,86 тысячи рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (183,63 тысячи рублей) и Магаданской области (178,69 тысячи рублей). В то же время минимальные показатели отмечены в Ингушетии (47,86 тысячи рублей), Чечне (51,93 тысячи рублей) и Дагестане (56,6 тысячи рублей).

В конце августа доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что зарплаты работников российской промышленности выросли почти вдвое за последние пять лет. По его словам, это вязано с проводимой политикой импортозамещения и обеспечением технологического суверенитета России.

