На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей

«Известия»: разница в размере пенсий в российских регионах превысила два раза
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Разница в размере пенсий в российских регионах в первой полугодии нынешнего года превысила два раза. Об этом сообщает газета «Известия».

Самые большие пенсии по старости выплачиваются на Чукотке (41,6 тыс. рублей), самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс. рублей).

Газета отмечает, что разрыв между пенсиями достиг максимума с 2021 года, когда начала публиковаться подобная статистика. За этот период разница между максимальными и минимальными пенсиями увеличилась с 15,3 тыс. до 22,2 тыс., то есть почти в 1,5 раза. В том числе за последний год показатель возрос на рекордные 16%.

В число регионов с самыми высокими пенсиями также вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Самые низкие выплаты, кроме Кабардино-Балкарии, зафиксированы в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыму.

Эксперты объясняют такую разницу в пенсиях дифференциацией зарплат в регионах. На севере страны расположены предприятия добывающих отраслей с вредными условиями труда, поэтому заработная плата там выше.

27 августа в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме рассказали, кому следует самому откладывать деньги на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами