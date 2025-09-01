Разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей

«Известия»: разница в размере пенсий в российских регионах превысила два раза

Разница в размере пенсий в российских регионах в первой полугодии нынешнего года превысила два раза. Об этом сообщает газета «Известия».

Самые большие пенсии по старости выплачиваются на Чукотке (41,6 тыс. рублей), самые низкие — в Кабардино-Балкарии (19,4 тыс. рублей).

Газета отмечает, что разрыв между пенсиями достиг максимума с 2021 года, когда начала публиковаться подобная статистика. За этот период разница между максимальными и минимальными пенсиями увеличилась с 15,3 тыс. до 22,2 тыс., то есть почти в 1,5 раза. В том числе за последний год показатель возрос на рекордные 16%.

В число регионов с самыми высокими пенсиями также вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская область и Камчатский край. Самые низкие выплаты, кроме Кабардино-Балкарии, зафиксированы в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Крыму.

Эксперты объясняют такую разницу в пенсиях дифференциацией зарплат в регионах. На севере страны расположены предприятия добывающих отраслей с вредными условиями труда, поэтому заработная плата там выше.

27 августа в Госдуме предложили отменить систему индивидуальных пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме рассказали, кому следует самому откладывать деньги на пенсию.