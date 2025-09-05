На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил значимость открытия авиасообщения между Россией и КНДР

Путин: открытие авиасообщения между РФ и КНДР поможет сближению двух стран
Виталий Аньков/РИА Новости

Открытие авиасообщения между Россией и КНДР поможет дальнейшему сближению двух стран. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет РИА Новости.

Глава государства назвал знаковым событием запуск прямых перелетов между столицами России и КНДР. Он напомнил, что полет по этому маршруту состоялся в конце июля, а месяцем ранее также возобновилось курсирование вагонов между Москвой и Пхеньяном. Кроме того, Путин сообщил, что после пандемии коронавируса были восстановлены авиарейсы между Владивостоком и Пхеньяном.

«Уверен, эти решения послужат дальнейшему сближению наших стран, установлению более прочных связей», — высказался Путин.

До этого министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо оценил запуск прямого авиасообщения между Москвой и Пхеньяном. По его словам, это говорит о высоком уровне развития и углубления отношений между Россией и Северной Кореей.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.

ВЭФ-2025
