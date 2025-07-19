Первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР

Первые туристы из России рассказали об отдыхе на курорте «Вонсан» в КНДР

В КНДР на побережье Японского моря открылся курорт мирового уровня «Вонсан-Кальма», одними из первых гостей которого стали 13 российских туристов, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РБК.

Северокорейские лидеры выразили заинтересованность в увеличении потока российских туристов, что может помочь развитию двусторонних туристических связей, говорится в статье.

Когда группа российских туристов столкнулась с отменой рейса, для них был организован специальный поезд. Туристы отметили высокий уровень пляжной инфраструктуры и гостеприимство в КНДР.

По словам Дарьи из Москвы и Анастасии из Санкт-Петербурга, целый поезд был предоставлен для 13 человек, он был новым, комфортабельным, внутри был кондиционер.

«Нам повезло, что мы первые на пляжном туре. Мы много где были... но здесь прямо отдых-отдых», — поделилась Дарья.

Курорт «Вонсан-Кальма» растянулся на 5 км на песчаном пляже. Он может одновременно принять до 20 тысяч гостей.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее россиянка рассказала об ограничениях на курорте в КНДР.