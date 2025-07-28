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В Северной Корее прокомментировали начало прямого авиасообщения с Россией

Министр Юн Чжон Хо: рейсы Москва — Пхеньян нужны для сотрудничества стран
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Виталий Аньков/РИА Новости

Запуск прямого авиарейса между Москвой и Пхеньяном говорит о высоком уровне развития отношений между Россией и КНДР. Об этом заявил министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, передает РИА Новости.

«Возобновление регулярного прямого рейса МоскваПхеньян представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений», — подчеркнул он.

28 июля в столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. В международном аэропорту Сунан российской делегацией во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, и членам экипажа в торжественной обстановке вручили цветы.

Вылетевший из Шереметьево Boeing 777-200ER находился в пути около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.

Обратный рейс из Пхеньяна в Москву состоится 29 июля.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.

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