В Северной Корее прокомментировали начало прямого авиасообщения с Россией

Запуск прямого авиарейса между Москвой и Пхеньяном говорит о высоком уровне развития отношений между Россией и КНДР. Об этом заявил министр внешне-экономических дел КНДР Юн Чжон Хо, передает РИА Новости.

«Возобновление регулярного прямого рейса Москва — Пхеньян представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений», — подчеркнул он.

28 июля в столице КНДР Пхеньяне приземлился первый прямой авиарейс из Москвы. В международном аэропорту Сунан российской делегацией во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, который возглавляет с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран, и членам экипажа в торжественной обстановке вручили цветы.

Вылетевший из Шереметьево Boeing 777-200ER находился в пути около восьми часов. Во время полета все объявления делались на русском и корейском языках.

Обратный рейс из Пхеньяна в Москву состоится 29 июля.

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