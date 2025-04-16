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В Китае рассказали о жертвах Тайваня ради США

КНР: Тайвань жертвует своим промышленным развитием в угоду США
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Global Look Press

Руководство Тайваня жертвует промышленным развитием острова в угоду отношений с США. Об этом заявила официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, ее слова приводит «Синьхуа».

«Администрация Лай Циндэ в своем стремлении к независимости добровольно продает ключевые отрасли промышленности в обмен на высокие пошлины США, что приводит к разрушению тщательно созданного образа американо-тайваньских отношений», — сказала чиновник.

Чжу Фэнлянь добавила, что тайваньская администрация предлагает США программу крупных закупок и инвестиций, не считаясь с национальными интересами и перспективами промышленного развития. Чиновница назвала унизительным подобное «преклонение перед США».

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской народной республики, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

Незадолго до этого сообщалось, что делегация конгресса США будет в Тайване в период с 16 по 19 апреля. Ожидается, что они проведут переговоры с руководством Тайваня для обсуждения отношений Вашингтона и Тайбэя, а также региональной безопасности, торговли и инвестиций.

Кроме того, министерство обороны Тайваня заявило в марте, что вторжение китайских войск может произойти в 2027 году. Ведомство обнародовало дату возможного начала боевых действий в рамках ежегодных военных учений.

Ранее эксперт объяснил смысл видео, на котором президента Тайваня жарят как жука.

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