В Германии раскрыли подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС

Лидеры стран Евросоюза сомневаются, что президент США Дональд Трамп введет дополнительные антироссийские санкции. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

«Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России», — отмечается в сообщении.

При этом собеседник Bild назвал сегодняшний разговор Трампа с европейскими лидерами «горячим».

По данным Reuters, Трамп обвинил ЕС в покупке российской нефти и потребовал отказаться от поставок черного золота из РФ. Также американский президент призвал оказать большое экономическое давление на Китай за то, что Пекин поддерживает Москву в контексте военного конфликта на Украине.

30 августа Bloomberg писал, что Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. В публикации говорится, что ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации Трампа. Вторичные санкции, по мнению источников агентства, должны помешать третьим странам помогать России обходить существующие карательные меры блока.

29 августа глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала ввести вторичные ограничения против поставок российской нефти, подобные американским пошлинам. Также она пообещала предложить «новые санкции против финансового сектора» РФ.

Ранее Трамп заявил о новых «фазах давления» на Россию.