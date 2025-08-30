На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Европа достигла предела своих возможностей по санкциям против России

Bloomberg: ЕС достиг предела возможностей по санкциям непосредственно против РФ
Virginia Mayo/AP

Евросоюз достиг предела своих возможностей по санкциям, направленным непосредственно против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Готовя новый пакет санкций против России, который должен быть готов через несколько недель, ЕС, похоже, достиг предела своих возможностей в отношении санкций, направленных непосредственно против России», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, ЕС исторически не склонен вводить вторичные санкции, особенно учитывая недавнюю критику этой политики со стороны администрации Трампа. Однако блок все же начал обсуждения соответствующего шага.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что Россия столкнется с новыми санкциями, если президент РФ Владимир Путин не встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее фон дер Ляйен созванивалась с Трампом и Зеленским.

Санкции против России
