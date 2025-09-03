На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил о новых «фазах давления» на Россию

Трамп: я еще не приступил ко второй или к третьей фазе давления на Россию
Brian Snyder/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о возможных новых санкциях против России. Об этом сообщает ТАСС.

Во время встречи в Белом доме Трампа с президентом Польши Каролем Навроцким один из журналистов сказал, что Вашингтон не выполнил ранее выдвинутых ультиматумов России, несмотря на отсутствие значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Президент США отреагировал на это крайне раздраженно. Он категорически отверг обвинение в бездействии, приведя в качестве примера введенные вторичные санкции в отношении покупающей российскую нефть Индии. По словам Трампа, эти меры обошлись Москве потерями в сотни миллиардов долларов. Президент США подчеркнул, что он еще не приступил ко второй фазе или к третьей фазе давления на Россию.

Трамп так разозлился на задавшего неправильный вопрос журналиста, что посоветовал ему искать новую работу.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит с Трампом ужесточение санкций против России.

Ранее Рубио назвал причину, по которой США не вводят новые санкции против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
