Путин встретился с премьером Монголии

Путин провел встречу с премьер-министром Монголоии Занданшатаром на полях ВЭФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Несколькими часами ранее глава государства провел на полях ВЭФ встречу с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном. Глава лаосского кабмина и российский лидер примут участие в пленарном заседании. К мероприятию также присоединятся Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.

В ходе переговоров Сипхандоном передал Путину привет от главы государства и приглашение посетить республику с визитом.

4 сентября президент России проводит отдельные беседы с почетными гостями мероприятия. Ожидается, что 5 сентября он выступит на пленарном заседании форума и ответит на вопросы.

Ранее помощник Путина раскрыл количество стран — участниц ВЭФ-2025.