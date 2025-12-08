Путин поставил правительству шесть задач на 2026 год

Путин поставил кабмину шесть задач в сфере нацпроектов и госполитики в 2026 году

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поставил правительству шесть системных задач в реализации нацпроектов и государственной политики в 2026 году. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Прошу правительство подготовить комплексные решения для перелома негативной демографической тенденции. Это первая системная задача, которая стоит перед правительством и регионами на 2026 год в части реализации национальных проектов и в целом государственной политики», — сказал глава государства.

Путин также поручил правительству немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года. Третьей задачей для кабмина президент назвал изменение структуры внешней торговли, которая должна стать более технологичной.

Помимо этого, президент России поручил «обелить» национальную экономику, в рамках которой кабмин и регионы должны заняться развитием прозрачной конкурентной деловой среды. Пятая системная задача — активное вовлечение в проекты повышения производительности труда компаний из отраслей с высокой занятостью и большими резервами для роста производительности труда.

Глава государства добавил, что шестой задачей стало внедрение отечественных инноваций во всех сферах жизни: экономические и социальные отрасли, а также госуправление.

Ранее Путин призвал правительство России не «тюкать» отстающие регионы.