Ушаков: более 70 стран примут участие в ВЭФ

Ушаков назвал число стран — участниц ВЭФ-2025
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Представители более 70 стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Представительные делегации будут от иностранных деловых кругов — Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда, добавил Ушаков.

По его данным, деловая программа форума будет состоять из более чем 100 мероприятий. Также состоятся двусторонние бизнес-диалоги «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия», «Россия — Китай», «Россия — Таиланд».

27 августа сообщалось, что президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится во Владивостоке. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства активно готовится к мероприятию.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее во Владивостоке открыли мурал с изображением Путина и амурского тигра.

