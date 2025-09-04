Путин примет участие в работе ВЭФ-2025

Президент России Владимир Путин примет участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) во Владивостоке. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

4 сентября российский лидер проведет отдельные беседы с почетными гостями Форума. На следующий день президент выступит на пленарном заседании ВЭФ-2025 и ответит на вопросы. В президиуме Форума будут также находиться премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар, член политбюро ЦК КПК, зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Хунчжун.

Кроме того, в ходе своей поездки Путин рассмотрит вопросы развития Дальнего Востока. Он посетит филиал Национального центра «Россия» и даст старт работе новых предприятий и объектов транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. Президент проведет совещание, на котором будут рассматриваться вопросы развитию топливно-энергетического комплекса региона. Глава государства также встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

3 сентября сообщалось, что Путин после визита в Китай прилетел в РФ. Борт номер один сел в аэропорту Владивостока.

Ранее Путин назвал цель принятых во время визита в КНР документов.