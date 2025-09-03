На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин обвинил Запад в использовании Украины для решения экономических вопросов

Путин: Запад использует Украину как предлог для решения экономических вопросов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Страны Запада используют конфликт на Украине как предлог для решения своих экономических вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает сайт Кремля.

«События на Украине — это только предлог для решения вопросов экономического характера в отношении рада стран, экономические связи с которыми кого-то не устраивают», — сказал глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в обострении украинского кризиса виноваты западные страны. По его словам, Запад игнорировал интересы России в сфере безопасности.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее Путин впервые рассказал, что ответила Украина, когда РФ отвела войска от Киева.

