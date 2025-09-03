Путин: в трагедии на Украине виноват Запад

В обострении украинского кризиса виноваты западные страны, игнорировавшие интересы РФ в сфере безопасности, заявил на пресс-конференции в Пекине президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

«Кто виноват в той трагедии, которая происходит? Те, кто довел до этой ситуации, напрочь игнорируя интересы России в сфере ее безопасности», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что Россия пыталась решить проблемы с Украиной мирным путем, но ее инициативы «были пущены под откос». Президент добавил, что даже в 2022 году Москва предлагала Киеву отвести войска из Донбасса, чтобы закончить боевые действия, однако Украина передумала, когда подразделения ВС РФ отошли от украинской столицы.

Новость дополняется.