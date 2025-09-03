Уроки Второй мировой войны остаются актуальными по сей день, напоминая о важности диалога между народами для предотвращения будущих конфликтов. Об этом в интервью новостному агрегатору «СМИ2» заявил почетный консул Армении в Тюмени Абрам Овеян, комментируя прошедший в Пекине парад в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Дипломат выразил уверенность, что для президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принципиально важно сохранение памяти об итогах войны с фашистской Германией и милитаристской Японией.

Однако, в Европе звучат тревожные ноты, продолжил он. Брюссель, по его словам, открыто готовится к войне против России, не только вооружаясь, но и переписывая историю. Европейским народам внушается мысль о том, что «войну развязал СССР, а Гитлер был не так-то и плох — он объединил Европу», обратил внимание Овеян.

«Сегодня как никогда важно иметь однозначную трактовку событий Великой Отечественной войны, ведь и для Армении она была таковой. Необходимо внимательно изучить подачу информации в школах и ВУЗах об этом периоде истории и внести правильные корректировки, если это окажется необходимым. Мы должны объединить усилия, чтобы противостоять лживой идеологии», — подчеркнул он.

