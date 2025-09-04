Глава МО Британии заговорил о передаче Украине новейших ракет Nightfall

Великобритания может передать Украине тактические баллистические ракеты Nightfall после завершения их разработки. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, чьи слова приводит УНИАН.

«Более трех с половиной лет мы в Великобритании были среди первых, кто поддержал Украину и предоставил ей необходимую помощь. Мы всегда будем пытаться реагировать на то, что, по мнению Украины, ей больше всего нужно. Но когда мы это делаем, мы не разглашаем детали технологий, которые предоставляем», — заявил он.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили прибыл на Украину с официальным визитом. Его поприветствовал украинский коллега Денис Шмыгаль. По его словам, вместе с Хили они планируют скоординировать основные вопросы следующего заседания в формате «Рамштайн», которое состоится в Лондоне, а также совместные оборонные проекты.

«Готовим важные двусторонние решения, которые усилят обороноспособность наших стран», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Британии анонсировал новые санкции против России.