Ряд стран Европы не хочет отправлять военных на Украину, боясь Россию

NYT: большинство стран Европы боятся отправлять войска на Украину
Global Look Press

Большинство стран Европы боятся отправлять военных на Украину, опасаясь потенциального конфликта с Россией. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«На сегодняшний день только Франция, Великобритания и крошечная Эстония публично заявили о возможности размещения войск в послевоенной Украине. Для большинства европейских стран перспектива конфликта с Россией крайне болезненна», — говорится в сообщении издания.

Государства, пишет NYT, сомневаются, действительно ли Вашингтон поддержит их в военном отношении в случае «нападения на войска стран НАТО».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров.

По ее словам, Брюссель работает над тремя основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы.

Как писала ранее та же The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

Ранее Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
