На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оскорбившему Путина Мерцу припомнили темные факты из биографии семьи

Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца, оскорбившего Путина
true
true
true
close
Friedrich Merz/Reuters

Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, оскорбившему президента России Владимира Путина, следует изучить историю своих предков, которые были «нацистскими преступниками». Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

К своей публикации Джабаров приложил скриншот из соцсети Мерца, в котором канцлер ФРГ называет российского лидера «самым серьезным и крупным военным преступником нашего времени». В ответ сенатор заявил, что немецкому народу должно быть стыдно за Мерца. Он напомнил, что его предки, а именно дед и отец, принимали участие «в уничтожении нашего народа в годы Великой Отечественной войны».

«Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность», — высказался Джабаров.

До этого в Службе внешней разведки России сообщили, что дед и отец Мерца — Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц — верой и правдой служили фашистскому режиму, а сам канцлер одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. В СВР отметили, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, а после начала политической карьеры и вовсе приобрела форму «всепоглощающей страсти».

Ранее в СВР заявили о недоумении Европы из-за антироссийской риторики Мерца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами