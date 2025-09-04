Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, оскорбившему президента России Владимира Путина, следует изучить историю своих предков, которые были «нацистскими преступниками». Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

К своей публикации Джабаров приложил скриншот из соцсети Мерца, в котором канцлер ФРГ называет российского лидера «самым серьезным и крупным военным преступником нашего времени». В ответ сенатор заявил, что немецкому народу должно быть стыдно за Мерца. Он напомнил, что его предки, а именно дед и отец, принимали участие «в уничтожении нашего народа в годы Великой Отечественной войны».

«Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность», — высказался Джабаров.

До этого в Службе внешней разведки России сообщили, что дед и отец Мерца — Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц — верой и правдой служили фашистскому режиму, а сам канцлер одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. В СВР отметили, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, а после начала политической карьеры и вовсе приобрела форму «всепоглощающей страсти».

Ранее в СВР заявили о недоумении Европы из-за антироссийской риторики Мерца.