Многие европейские эксперты недоумевают из-за жесткой антироссийской риторики канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Отмечается, что экспертов удивляет то, что выпады Мерца против России звучат на фоне продвижения диалога между РФ и США по урегулированию конфликта на Украине.

«Канцлер, надо признать, учитывает риски прямого вовлечения Германии в боевые действия против России», — говорится в публикации.

При этом в СВР отметили, что Мерц дал указание максимально скрыть причастность Берлина к поставкам оружия Украине. В частности, с комплектующих для ракет Taurus удаляется заводская маркировка и заменяются отдельные детали.

3 сентября Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с эти он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера ФРГ вряд ли можно принимать во внимание после таких слов в адрес Владимира Путина и России.

