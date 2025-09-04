Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, воспитанный на заветах деда и отца, одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», — говорится в публикации.

В СВР отметили, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, а после начала политической карьеры и прихода к власти в Германии приобрела форму «всепоглощающей страсти».

3 сентября Мерц во время интервью заявил, что не верит словам российского президента Владимира Путина о стремлении РФ к миру. В связи с этим канцлер ФРГ предложил «экономически истощить» Россию, чтобы она не смогла дальше «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что мнение Мерца вряд ли можно принимать во внимание после ряда «нехороших заявлений» в адрес Путина и России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы Мерца «экономически истощить» РФ словами «истощилка не выросла».

Ранее в СВР заявили о недоумении Европы из-за антироссийской риторики Мерца.