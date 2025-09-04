Каллас назвала важнейшую гарантию безопасности Европы

Важнейшей гарантией безопасности Европы является сильная Украина. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, чьи слова приводит телеканал n-tv.
Она вновь обвинила Россию в нежелании завершать боевые действия.
«Для Европы это может означать только одно: усиление военной, дипломатической и экономической поддержки Украины. В случае прекращения огня сильная украинская армия — самая надежная гарантия безопасности [Европы]», — сказала Каллас.
Накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».
Ранее глава Евросовета придумал, как заставить Путина сесть за стол переговоров.