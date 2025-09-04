На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Евросовета придумал, как заставить Путина сесть за стол переговоров

Глава Евросовета Кошта призвал давить на Россию, чтобы склонить к переговорам
Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта призвал усилить давление на Россию, чтобы заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров. Его слова приводит телеканал n-tv.

По его словам, президент России якобы «не заинтересован» в мире, однако конец боевым действиям все же нужно положить. В этом контексте важен 19-й пакет санкций, утверждает Кошта.

Евросоюз также готовит гарантии безопасности для Украины, рассказал он.

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия якобы не показывает стремления завершать конфликт и игнорирует мирные усилия президента США Дональда Трампа, поэтому необходимо «отрезвить Москву» жесткими санкциями. Сибига утверждает, что в ответ на мирные усилия Трампа Россия якобы выдвигает ультиматумы. Москва не изменила своих «агрессивных целей» и якобы не готова к «конструктивным переговорам», считает министр.

Ранее Каллас высказалась о сроках введения 19-го пакета санкций против России.

