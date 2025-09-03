Каллас увидела в военном параде в Пекине «вызов международной системе»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». Ее слова приводит Reuters.

По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

«Глядя на председателя Си, который сегодня стоит в Пекине рядом с лидерами России, Ирана и Северной Кореи, это не просто антизападная риторика: это прямой вызов международной системе, построенной на правилах», – сказала Каллас.

3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад, посвященный 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Торжества открыли 80 артиллерийских залпов — по числу лет, прошедших с момента капитуляции Японии. Первой на площадь вышла рота почетного караула, после чего началось шествие военных расчетов и демонстрация техники.

На трибунах собралось более 50 тыс. зрителей. В течение часа они наблюдали за пролетом воздушных эшелонов, прохождением пеших парадных расчетов, колонн военной техники и завершающим пролетом эскадрильи. В параде участвовали 45 расчетов, более 100 самолетов и вертолетов, а также десятки образцов новейшего вооружения — от гиперзвуковых ракет и беспилотных систем до танков нового поколения и палубных самолетов.

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.