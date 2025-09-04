Der Spiegel выяснил, какие гарантии Германия хочет предоставить Украине

В дискуссиях о гарантиях безопасности Украине Германия склоняется к тому, чтобы после мирного соглашения внести вклад в усиление ПВО республики и возможностей ВСУ, но избегает обещаний по отправке войск. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По данным журнала, во время встречи «коалиции желающих» в Париже, Берлин предложит в качестве своего основного вклада усиление украинской противовоздушной обороны. План предусматривает увеличение поддержки еще на 20% в год.

Кроме того, ФРГ намерена работать над усилением дальнейших возможностей Украины. Речь идет о производстве крылатых ракет на территории страны. Также Берлин готов вооружить несколько бригад ВСУ.

Среди других гарантий безопасности от Германии: помощь в обучении военных и углубление сотрудничества в сфере ВПК.

3 сентября канцлер Фридрих Мерц в интервью заявил, что не верит заявлениям президента РФ Владимира Путина о стремлении России к миру. В связи с этим он предложил «экономически истощить» РФ, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику» и продолжать конфликт.

Ранее стало известно о расколе Европы по вопросу отправки войск на Украину.