Стало известно о расколе Европы по вопросу отправки войск на Украину

FT: Европа разделилась в вопросе отправки войск на Украину
Kay Nietfeld/Global Look Press

Европа испытывает все большее давление, так как от нее требуют конкретные обещания по развертыванию так называемых миротворческих сил, однако страны не имеют однозначной позиции по этому вопросу. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, развертывание сил является центральным элементом гарантий безопасности от «коалиции желающих» во главе с Францией и Британии, которые рассчитывают на поддержку США. Однако существует неопределенность по поводу того, какой вклад готовы внести отдельные страны.

По словам источника FT, «коалиция желающих» разделилась на три группы. Одна из них, включая Британию, готова развернуть войска. Вторая, в том числе Италия, не намерена этого делать. Третья, самая большая группа с ФРГ до сих пор не определилась.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции рассказал о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.

Ранее стало известно о беспокойстве лидеров ЕС из-за возможного наступления России.

