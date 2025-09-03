Мерц захотел «экономически истощить» Россию

Необходимо гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ProSiebenSat.1, на которое ссылается n-tv.

Он заявил, что у него «нет никаких оснований» верить президенту России Владимиру Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине. Для этого нужно создать «основу», считает Мерц. В военном плане это сложно, но в экономическом – возможно, утверждает канцлер ФРГ.

«В этом контексте я говорю об экономическом истощении, которому мы должны способствовать», — сказал Мерц.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми анонсировал новые санкции против России. Он заявил, что Великобритания стала частью «крупнейшего пакета санкций в мире против военной машины Путина». Политик отметил, что не может комментировать дальнейшие рестрикции, но объявления последуют «очень скоро».

