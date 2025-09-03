На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина

Песков: мнение Мерца не стоит принимать во внимание после его заявлений о Путине
true
true
true

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение канцлера Германии Фридриха Мерца вряд ли можно принимать во внимание из-за слов в адрес российского главы Владимира Путина.

«Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений, поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — сказал представитель Кремля.

3 сентября канцлер Германии в интервью телеканалу ProSiebenSat.1 заявил о необходимости гарантировать, что Россия «не сможет поддерживать свою военную экономику» путем ее «истощения». По словам Мерца, у него «нет никаких оснований» верить Путину, поскольку он якобы не намерен останавливать конфликт на Украине.

До этого канцлер заявлял, что Европа не хочет капитуляции Украины, поскольку это якобы даст России время на подготовку к новому конфликту. Он отмечал, что боевые действия нужно прекратить, но «не любой ценой».

Ранее Медведев назвал плохие новости для Мерца и Макрона.

