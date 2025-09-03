На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова словами «истощилка не выросла» ответила на призыв Мерца против РФ

Захарова: у Мерца истощилка не выросла, чтобы экономически истощить Россию
Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы канцлера ФРГ Фридриха Мерца «экономически истощить» Россию. В своем Telegram-канале она заявила, что у немецкого политика «истощилка не выросла».

«Истощилка не выросла, хер (herr — в переводе с немецкого «господин». — «Газета.Ru») Мерц», — написала Захарова.

До этого Фридрих Мерц в интервью заявил, что он не верит президенту РФ Владимиру Путину, так как российский лидер якобы не планирует завершать конфликт на Украине. В связи с этим канцлер Германии предложил создать некую «основу». Мерц отметил, что в военном плане сделать это будет сложно, однако в экономическом возможно. Он призвал европейские страны «экономически истощить» Россию, чтобы она не смогла «поддерживать свою военную экономику».

2 сентября министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что его страна стала частью «крупнейшего пакета санкций в мире против военной машины Путина». Таким образом он анонсировал новые антироссийские санкции, однако их подробности раскрывать не стал, лишь сказав, что объявления последуют «очень скоро».

Ранее Макрон выступил с новой угрозой в адрес России.

