В МИД РФ призвали Азербайджан освободить задержанных россиян

Захарова: освобождение задержанных в Азербайджане россиян станет важным шагом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Освобождение Азербайджаном задержанных россиян стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений Баку и Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном», — отметила Захарова.

Обострение отношений между Баку и Россией началось после того, как 30 июня в Азербайджане задержали журналистов издания Sputnik Азербайджан. 1 июля главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под стражу на четыре месяца.

Кроме того, 1 июля в Баку задержали и отправили под арест еще восемь граждан России, обвиняемых в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российское посольство находится в контакте с властями Азербайджана. Он добавил, что диалог с ними также ведут председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Ранее Алиев заявил о «вторжении и разделении» Азербайджана большевиками.

