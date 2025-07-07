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Бакинский суд отклонил апелляции защиты сотрудников Sputnik Азербайджан

Суд в Баку оставил журналистов Sputnik Картавых и Белоусова под стражей
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Бакинский суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов Игоря Картавых, главы редакции Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора, арестованных 1 июля, об изменении меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста осталось в силе. Наши товарищи по-прежнему остаются под стражей», — уточнили представители редакции.

До этого сообщалось о задержании и аресте восьми россиян в Баку. Они подозреваются в организации транзита наркотиков из Ирана, незаконной онлайн-торговле и кибермошенничестве. Российские СМИ идентифицировали задержанных, среди которых четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробная информация представлена в материале «Газеты.Ru».

Мария, мать 23-летнего россиянина Сергея Софронова, который был арестован в Баку, сообщила, что условия содержания задержанных соотечественников хорошие.

Ранее в ООН прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Баку.

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