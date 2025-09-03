Президент США Дональд Трамп дал гарантии безопасности Польши. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

«Президент Дональд Трамп, что меня особо радует, дал гарантию безопасности Польши», — сказал он.

В среду, 3 сентября, Трамп в Белом доме провел встречу с Навроцким. Американский президент заявил, что администрация в Вашингтоне будет готова увеличить американский воинский контингент в Польше, если этого захочет Варшава.

6 августа в зале пленарных заседаний парламента Польши состоялась инаугурация Кароля Навроцкого. По этому случаю Трамп направил новому польскому лидеру подарок — копию американского орла, который является гербом США. Комментируя ситуацию, депутат польского сейма Марцин Пшидач заявил, что этот жест главы Белого дома показывает тесные отношения между главами двух государств.

Ранее политолог заявил, что на выборах президента Польши победил Дональд Трамп.